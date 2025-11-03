Sopravvissuto al disastro Air India Ramesh si racconta | Sono l’uomo più fortunato al mondo
“ Sono l’unico sopravvissuto. Ancora non ci credo. È un miracolo”, “sono l’uomo più fortunato del mondo ma sto anche soffrendo”. A dirlo in un’intervista alla Bbc è stato Viswashkumar Ramesh, unico sopravvissuto all’incidente aereo di Air India di giugno in cui morirono 241 persone. L’uomo, uscito illeso dalle macerie del volo che da Ahmedabad era diretto a Londra, ha raccontato di aver perso tutto, poiché suo fratello minore Ajay era seduto a pochi posti di distanza su quel volo ed è morto nell’incidente. “ Ho perso anche mio fratello. Mio fratello era il mio pilastro. Negli ultimi anni mi ha sempre sostenuto”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
