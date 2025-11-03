Jaylen BARFORD (19 minuti, 26 da 2, 04 da 3, 4 rimbalzi, 4 assist, 4 punti). Dopo i zero punti in Coppa, la mano di ‘JB’ ha fatto ancora cilecca sbloccandosi solamente nella ripresa dopo sette tiri sbagliati e con il match già compromesso. Voto: 4,5. Tomas WOLDETENSAE (26 minuti, 12 da 2, 04 da 3, 1 rimbalzo, 1 persa, 2 punti). Altra prova senza sussulti per l’esterno biancorosso. Voto: 5. Troy CAUPAIN (27 minuti, 27 da 2, 16 da 3, 3 rimbalzi, 4 perse, 3 assist, 7 punti). Con Cheatham out e Barford ancora sottotono in attacco, c’era bisogno di una sua prestazione super ma purtroppo pure lui spara a salve, soffre Ellis e perde anche palloni banalmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sono quasi tutti da matita rossa. Si salvano solo Vitali e il baby Deme