Sono caduta dalle scale è stato orribile | Britney Spears sparisce e disattiva il suo account Instagram I fan allarmati cercano di ricostruire le ultime parole

Britney Spears ha disattivato il suo account Instagram il 2 novembre a seguito di una serie di post preoccupanti e al confronto serrato sulle memorie dell’ex marito Kevin Federline. I fan che hanno cercato di collegarsi all’indirizzo dell’artista non hanno potuto che trovarsi davanti a “ il suo profilo potrebbe essere stato rimosso”. Un video mostrato di recente ha mostrato la Spears con lividi sulle braccia e bende avvolte intorno a mani e polsi ed è per questo che i fan si sono allarmati. La cantante ha scelto di disattivare i commenti sui post che contenevano didascalie criptiche sui suoi figli, Jayden James, 19 anni, e Sean Preston, 20 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono caduta dalle scale, è stato orribile”: Britney Spears sparisce e disattiva il suo account Instagram. I fan allarmati cercano di ricostruire le ultime parole

