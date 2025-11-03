Chiudere la stagione con un risultato positivo e provare magari a lasciare il segno lì dove ha già saputo arrivare fino in fondo. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Metz Lorenzo Sonego, numero 45 del ranking ATP, affronta il qualificato britannico Jan Choinski. Il piemontese, reduce da un momento positivo, ha raggiunto nelle ultime settimane i quarti di finale a Stoccolma e gli ottavi a Parigi, torneo nel quale ha superato il connazionale Lorenzo Musetti complicandone la corsa verso la qualificazione alle Finals. Sonego si trova a suo agio sui campi francesi come ha già dimostrato vincendo il titolo nel 2022 in finale contro Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sonego-Choinski oggi, ATP Metz 2025: orario, tv, programma, streaming