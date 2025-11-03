Sondaggio Youtrend Meloni guadagna 5 punti in 3 mesi | il dato che fa esplodere M5s e sinistra
Cinque punti guadagnati in 3 mesi. L'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24 certifica il gradimento degli elettori italiani per la riforma della giustizia e il conseguente riflesso dell'opinione pubblica sul referendum dei prossimi mesi. Rispetto all'ultima rilevazione dello scorso luglio, spiega la rilevazione, è cresciuto il numero di intervistati favorevoli alle modifiche costituzionali in tema di magistratura e separazione delle carriere apportate dalla Riforma Nordio approvata in quarta battuta in Senato la scorsa settimana: se in estate i favorevoli erano al 51% mentre i contrari erano al 49%, oggi il "sì" alla riforma si rafforza salendo al 56% (+5%, appunto), mentre il "no" cala al 44% (sempre -5%), con affluenza sostanzialmente stabile al 56 per cento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Il 59% degli italiani esprime un giudizio negativo sul Governo Meloni, contro un 32% di giudizi positivi. Fonte: #sondaggio Youtrend per @SkyTG24 - X Vai su X
Quali partiti politici vanno meglio e quali peggio secondo l'ultimo sondaggio Supermedia Youtrend per Agi. I dati: https://fanpa.ge/Wy5kK Vai su Facebook
Sondaggio YouTrend, Fratelli d’Italia cresce e Pd scende - Il partito di Giorgia Meloni allunga secondo il sondaggio Youtrend per Sky Tg24 che fotografa le intenzio ... Da msn.com
Sondaggi politici YouTrend/Agi: chi guadagna, chi perde e cosa cambia davvero - Sondaggi politici YouTrend/Agi: il quadro delle intenzioni di voto indica tendenze stabili e scenari definiti. Riporta notizie.it
**Partiti: sondaggio Youtrend, cresce Fdi mentre cala Pd** - Nell'ultima rilevazione di Youtrend per Sky Tg24 calano soprattutto, rispetto al precedente sondaggio dell'8 settembre, il ... Lo riporta iltempo.it