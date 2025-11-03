Cinque punti guadagnati in 3 mesi. L'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24 certifica il gradimento degli elettori italiani per la riforma della giustizia e il conseguente riflesso dell'opinione pubblica sul referendum dei prossimi mesi. Rispetto all'ultima rilevazione dello scorso luglio, spiega la rilevazione, è cresciuto il numero di intervistati favorevoli alle modifiche costituzionali in tema di magistratura e separazione delle carriere apportate dalla Riforma Nordio approvata in quarta battuta in Senato la scorsa settimana: se in estate i favorevoli erano al 51% mentre i contrari erano al 49%, oggi il "sì" alla riforma si rafforza salendo al 56% (+5%, appunto), mentre il "no" cala al 44% (sempre -5%), con affluenza sostanzialmente stabile al 56 per cento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Youtrend, Meloni guadagna 5 punti in 3 mesi: il dato che fa esplodere M5s e sinistra