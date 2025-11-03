Sondaggio YouTrend Fratelli d’Italia cresce e Pd scende
(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce, il Pd cala e il Movimento 5 Stelle fa un passo avanti. Il partito di Giorgia Meloni allunga secondo il sondaggio Youtrend per Sky Tg24 che fotografa le intenzioni di voto oggi, 3 novembre, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, rispetto al precedente sondaggio dell'8 settembre, guadagna lo 0,9% e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
