Sondaggio televoto Grande Fratello stasera le percentuali del 3 novembre 2025 | chi viene eliminato tra i 4 concorrenti in sfida

Nuova puntata del GF, nuovo eliminato: Simona Ventura rivelerà il suo nome nella diretta di stasera, lunedì 3 novembre 2025, dopo aver chiuso il televoto I sondaggi sul televoto del Grande Fratello per la puntata di stasera, lunedì 3 novembre 2025, permettono di scoprire in anticipo il gradim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sondaggio televoto Grande Fratello stasera, le percentuali del 3 novembre 2025: chi viene eliminato tra i 4 concorrenti in sfida

Argomenti simili trattati di recente

Tre sono i concorrenti finiti al televoto questa settimana: chi vuoi salvare tra i nominati Giulio, Matteo e Omer? Sul nostro sito è presente il sondaggio, che resterà aperto per tutta la settimana. Il meno votato dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello - facebook.com Vai su Facebook

Il verdetto è arrivato Ecco i risultati del sondaggio social del gioco della verità! #GrandeFratello - X Vai su X

Sondaggi Grande Fratello del 3 novembre, chi viene eliminato tra Jonas Pepe e Francesco Rana - I sondaggi del televoto Grande Fratello di oggi: i risultati svelano chi sarà il quarto eliminato tra Jonas, Mattia, Francesco Rana e Francesca- Segnala libero.it

Grande Fratello, sondaggio televoto giovedì 30/10: Jonas Pepe in testa, male Francesco - Grande Fratello torna giovedì 30 ottobre su Canale 5 con la seconda puntata settimanale in diretta condotta da Simona Ventura e ci sarà spazio per il risultato del nuovo televoto. it.blastingnews.com scrive

Sondaggi Grande Fratello televoto 3 novembre: Francesco rischia l’eliminazione - Grande Fratello, televoto del 3 novembre 2025: Mattia e Jonas testa a testa, rischio per Francesco e la coppia Francesca–Simone ... tuttosulgossip.it scrive