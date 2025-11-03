Sondaggio-Mentana Fdi vola e fa il vuoto | dove sono ora Pd e 5s

Liberoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consenso per Fratelli d'Italia continua a crescere. Secondo l'ultima rilevazione di Swg per Tg La7, il partito di Giorgia Meloni tocca quota 31,4 per cento guadagnando lo 0,2 per cento in sette giorni. A quanto pare la manovra tanto criticata dalla sinistra è piaciuta agli elettori di Fdi. Ma non solo: la campagna per la riforma della Giustizia e il coro di "no" in vista del referendum da parte della sinistra non ha scalffito il consenso di Fdi. In seconda posizione c'è il Pd ancora in calo. A quota 21,9 per cento perde uno 0,1 in una settimana. Gli attacchi di Schlein a Meloni non hanno fatto crescere i consensi per il Pd. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sondaggio mentana fdi vola e fa il vuoto dove sono ora pd e 5s

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio-Mentana, Fdi vola e fa il vuoto: dove sono ora Pd e 5s

Scopri altri approfondimenti

sondaggio mentana fdi volaSondaggio Mentana, FdI sempre più su. Conte perde terreno su Schlein - Nel consueto sondaggio del lunedì curato da SWG per il TgLa7 di Enrico Mentana, in onda lunedì 20 ottobre, si registrano ... Come scrive iltempo.it

sondaggio mentana fdi volaSondaggi politici, vola FdI: i numeri parlano chiaro - I sondaggi politici proseguono e arrivano buone notizie per Giorgia Meloni e il centrodestra. Segnala milano.cityrumors.it

Sondaggio Mentana, il dato che gela Schlein prima delle regionali - Fratelli d’Italia ben oltre il 30 per cento, in leggerissimo calo ma sempre saldamente primo partito del nostro Paese, distanziando il Partito Democratico di oltre 8 punti percentuali che vede ridursi ... Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggio Mentana Fdi Vola