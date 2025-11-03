Il consenso per Fratelli d'Italia continua a crescere. Secondo l'ultima rilevazione di Swg per Tg La7, il partito di Giorgia Meloni tocca quota 31,4 per cento guadagnando lo 0,2 per cento in sette giorni. A quanto pare la manovra tanto criticata dalla sinistra è piaciuta agli elettori di Fdi. Ma non solo: la campagna per la riforma della Giustizia e il coro di "no" in vista del referendum da parte della sinistra non ha scalffito il consenso di Fdi. In seconda posizione c'è il Pd ancora in calo. A quota 21,9 per cento perde uno 0,1 in una settimana. Gli attacchi di Schlein a Meloni non hanno fatto crescere i consensi per il Pd. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio-Mentana, Fdi vola e fa il vuoto: dove sono ora Pd e 5s