Sondaggi politici la Supermedia | crescono FdI e FI male il Pd e la Lega
Un raggio d’analisi ampio che testimonia l’ascesa di Fratelli d’Italia e di Forza Italia contro il calo di Pd e Lega. Sono questi i risultati dei dati elaborati dalla Supermedia Youtrend per Sky Tg24 con le intenzioni di voto del 3 novembre, rispetto alla rilevazione dell’8 settembre. In quasi due mesi Fratelli d’Italia non si è soltanto mantenuto al primo posto tra i partiti ma è anche cresciuto dello 0,9 per cento, salendo al 29,4. Giorgia Meloni ha allungato sul Pd di Elly Schlein, scivolato all’indietro dello 0,5 e ora al 20,6 per cento. Stabile il Movimento 5 stelle al 13,6 (+0,1). Sondaggi politici: Forza Italia cresce dell’1 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
