Sondaggi politici i due partiti che perdono | qual è il primo in Italia

Un nuovo sondaggio firmato Ipsos fotografa un quadro politico che, a tre mesi di distanza dall’ultima rilevazione, resta sostanzialmente stabile ma non privo di segnali interessanti. Il sondaggio, realizzato dall’istituto diretto da Nando Pagnoncelli, mette a confronto le percentuali di novembre con quelle di luglio, restituendo un’immagine nitida dell’evoluzione del consenso. >> “Correte, via”. Crollo ai Fori Imperiali: il video choc, urla e terrore. Cosa è successo davvero: gente sotto le macerie, il bilancio Il quadro generale è influenzato da mesi politicamente intensi, attraversati da eventi interni e internazionali: dalle proteste per Gaza e la Global Sumud Flotilla, che hanno riacceso il dibattito sul ruolo dell’Italia nei conflitti, fino alla morte dell’attivista repubblicano Charlie Kirk, che ha scatenato polemiche sul linguaggio d’odio e sulla radicalizzazione online. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it