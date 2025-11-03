Sondaggi politici i due partiti che perdono | qual è il primo in Italia
Un nuovo sondaggio firmato Ipsos fotografa un quadro politico che, a tre mesi di distanza dall’ultima rilevazione, resta sostanzialmente stabile ma non privo di segnali interessanti. Il sondaggio, realizzato dall’istituto diretto da Nando Pagnoncelli, mette a confronto le percentuali di novembre con quelle di luglio, restituendo un’immagine nitida dell’evoluzione del consenso. >> “Correte, via”. Crollo ai Fori Imperiali: il video choc, urla e terrore. Cosa è successo davvero: gente sotto le macerie, il bilancio Il quadro generale è influenzato da mesi politicamente intensi, attraversati da eventi interni e internazionali: dalle proteste per Gaza e la Global Sumud Flotilla, che hanno riacceso il dibattito sul ruolo dell’Italia nei conflitti, fino alla morte dell’attivista repubblicano Charlie Kirk, che ha scatenato polemiche sul linguaggio d’odio e sulla radicalizzazione online. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora e resta in testa, giù Pd e M5s: chi va meglio - X Vai su X
Sondaggi politici, ecco chi scende e chi sale stavolta: i numeri parlano chiaro Vai su Facebook
Sondaggi politici, scendono Lega e M5s: chi arriva primo tra Fratelli d’Italia e Pd - Calano il M5s e la Lega, con quest'ultima che viene superata da Forza Italia ... Lo riporta fanpage.it
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 31,2%, male M5s e Lega: come vanno i partiti - Fratelli d'Italia è al 31,2%, il Partito democratico si ferma al 22%. Come scrive fanpage.it
Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti: il Pd torna a crescere, male il M5S, Fdi sempre primo. Tutti i DATI - a tre settimane dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo un sondaggio di Tecnè – Dire, la situazione risulta essere ben chiara. Scrive strettoweb.com