La riforma della giustizia divide gli italiani e l’esito del referendum è in bilico. Così come potrebbe essere in bilico il destino del governo Meloni in caso di vittoria del No, almeno stando a quanto emerge dai sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione di YouTrend per Sky Tg24. Al momento è leggermente più alta la percentuale di chi voterebbe sì al referendum, con picchi molto più alti tra gli elettori del centrodestra, ma dati contrastanti anche tra chi vota i partiti centristi e il Movimento 5 Stelle. Vediamo cosa emerge dal sondaggio. Referendum sulla giustizia, cosa dicono i sondaggi sulle intenzioni degli italiani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, cosa voteranno gli italiani al referendum sulla giustizia e il destino del governo Meloni dopo il voto