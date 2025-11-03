Sondaggi politici cosa voteranno gli italiani al referendum sulla giustizia e il destino del governo Meloni dopo il voto
La riforma della giustizia divide gli italiani e l’esito del referendum è in bilico. Così come potrebbe essere in bilico il destino del governo Meloni in caso di vittoria del No, almeno stando a quanto emerge dai sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione di YouTrend per Sky Tg24. Al momento è leggermente più alta la percentuale di chi voterebbe sì al referendum, con picchi molto più alti tra gli elettori del centrodestra, ma dati contrastanti anche tra chi vota i partiti centristi e il Movimento 5 Stelle. Vediamo cosa emerge dal sondaggio. Referendum sulla giustizia, cosa dicono i sondaggi sulle intenzioni degli italiani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondisci con queste news
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora e resta in testa, giù Pd e M5s: chi va meglio - X Vai su X
Sondaggi politici, ecco chi scende e chi sale stavolta: i numeri parlano chiaro - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici elettorali, cosa pensano gli italiani del referendum sulla Riforma della Giustizia: i pronostici e il futuro di Meloni - Sondaggi politici elettorali, cosa pensano gli italiani del referendum sulla Riforma della Giustizia: i pronostici e il futuro di Meloni ... Secondo msn.com
Riforma della giustizia, il sondaggio YouTrend: ecco le intenzioni di voto degli italiani - Riforma della giustizia, sondaggio YouTrend per Sky TG24: il consenso dei cittadini e le intenzioni di voto al referendum. Riporta notizie.it
Sondaggi politici, chi vincerà le elezioni regionali: cosa succederà in Veneto, Campania e Puglia - I favoriti del voto in Veneto, Campania e Puglia secondo le rilevazioni. Lo riporta lanotiziagiornale.it