Sondaggi Grande Fratello del 3 novembre chi è l’eliminato

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, in onda questa sera, 3 novembre. Al timone ritroviamo Simona Ventura, pronta a guidare un appuntamento che potrebbe davvero stravolgere gli equilibri della casa. Il televoto aperto nella scorsa diretta vede ben quattro concorrenti in nomination e uno di loro sarà costretto ad abbandonare il gioco. Ma chi è davvero a rischio eliminazione secondo i sondaggi? “Grande Fratello”, chi esce stasera secondo i sondaggi. Al Grande Fratello si torna a fare sul serio: nella puntata di questa sera, 3 novembre, il gioco si fa davvero competitivo e qualcuno rischia di dover salutare la Casa per sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 3 novembre, chi è l’eliminato

Argomenti simili trattati di recente

Rinnovo Contratto Collettivo di Secondo Livello del Gruppo Intesa Sanpaolo - SONDAGGIO FABI GRANDE INTERESSE e PARTECIPAZIONE: in 3 GIORNI PIU’ di 5.000 COLLEGHI HANNO COMPILATO il SONDAGGIO Vai su Facebook

Sondaggi Grande Fratello del 3 novembre, chi viene eliminato tra Jonas Pepe e Francesco Rana - I sondaggi del televoto Grande Fratello di oggi: i risultati svelano chi sarà il quarto eliminato tra Jonas, Mattia, Francesco Rana e Francesca- Si legge su libero.it

Sondaggi Grande Fratello televoto 3 novembre: Francesco rischia l’eliminazione - Grande Fratello, televoto del 3 novembre 2025: Mattia e Jonas testa a testa, rischio per Francesco e la coppia Francesca–Simone ... Segnala tuttosulgossip.it

Grande Fratello, sondaggi eliminato 3 novembre: Francesco out, Jonas e Mattia salvi - Francesco è il meno votato nei sondaggi dei fan sul web (13,73%) e rischia l'eliminazione, mentre Mattia e Jonas avrebbero ottime chance di salvarsi ... Segnala it.blastingnews.com