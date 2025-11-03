Solopaca | auguri alla dottssa Maria Grazia Cutillo specialista in Endocrinologia e Malattie del metabolismo

Riceviamo e pubblichiamo Con orgoglio, ammirazione e gioia papà Luigi e mamma Margherita esprimono gli auguri alla loro amatissima Maria Grazia Cutillo, neodottoressa specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. La giovanissima dottoressa a soli 28 anni ha conseguito il . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Solopaca: auguri alla dott.ssa Maria Grazia Cutillo, specialista in Endocrinologia e Malattie del metabolismo