Solo i grandi vincono così | il libro per ricordare Chimenti storico presidente della Federgolf

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'opera di 304 pagine con foto inedite, realizzata dalla Fondazione Franco Chimenti, è stata presentata all’Aniene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

solo i grandi vincono cos236 il libro per ricordare chimenti storico presidente della federgolf

© Gazzetta.it - "Solo i grandi vincono così": il libro per ricordare Chimenti, storico presidente della Federgolf

Altri contenuti sullo stesso argomento

grandi vincono cos236 libro"Solo i grandi vincono così": il libro per ricordare Chimenti, storico presidente della Federgolf - L'opera di 304 pagine con foto inedite, realizzata dalla Fondazione Franco Chimenti, è stata presentata all’Aniene ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grandi Vincono Cos236 Libro