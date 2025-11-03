Solo i docenti possono valutare davvero gli studenti il TAR dice no al ricorso di una famiglia di uno studente dopo la bocciatura | Non è una punizione ma serve a garantire le conoscenze

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il TAR della Sicilia, con la sentenza n. 21932025, depositata lo scorso 9 luglio, si è trovato a valutare il caso di uno studente che, dopo un anno particolarmente difficile, non è stato ammesso agli esami di maturità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perché i docenti possono davvero fare la differenza - Meno stress, più apprendimento: essere o fare l’insegnante oggi è un compito complesso che interessa non solo aspetti educativi e nozionistici, ma ambiti educativi e civici. ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Docenti Possono Valutare Davvero