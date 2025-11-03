Solo i docenti possono valutare davvero gli studenti il TAR dice no al ricorso di una famiglia di uno studente dopo la bocciatura | Non è una punizione ma serve a garantire le conoscenze

Il TAR della Sicilia, con la sentenza n. 21932025, depositata lo scorso 9 luglio, si è trovato a valutare il caso di uno studente che, dopo un anno particolarmente difficile, non è stato ammesso agli esami di maturità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

