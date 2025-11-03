Sollevamento pesi Abati bronzo di strappo agli Europei Junior Dal Bò firma tre record italiani
Arriva un’altra medaglia nella giornata che chiude ufficialmente l’avventura della spedizione italiana ai Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2025, in corso di svolgimento a Durazzo fino a martedì 4 novembre (domani non ci saranno azzurri in pedana). Il bilancio dell’Italia si attesta dunque a quota 16 podi complessivi con 9 ori (di cui tre titoli continentali overall), 2 argenti e 5 bronzi. L’ultimo acuto è arrivato per merito di Simone Karol Abati nella categoria -110 kg Junior con un prezioso terzo posto di specialità grazie ai 167 kg sollevati nella terza prova di strappo, superando di una lunghezza il rivale tedesco Constantin Schwarzer. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sollevamento Pesi Sergio Massidda torna trionfalmente in pedana dopo il lungo infortunio, triplo oro agli Europei Under 23 di Durazzo - facebook.com Vai su Facebook
Sollevamento pesi: Toko Kegne trionfa agli Europei U23, bronzo per Tarquini - L'azzurra ha confermato la sua superiorità continentale, vincendo nuovamente la medaglia d’oro nella categoria - Come scrive oasport.it
Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi - L’italiano Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel sollevamento pesi, la sua seconda consecutiva alle Olimpiadi dopo quella di Tokyo nel 2021: questa volta però ... Si legge su ilpost.it
Diretta Antonino Pizzolato/ Medaglia di bronzo nel sollevamento pesi 89 kg! Olimpiadi Parigi 2024, 9 agosto - 89 kg, medaglia di bronzo come a Tokyo, l’azzurro si conferma, Olimpiadi Parigi 2024, oggi 9 agosto Antonino Pizzolato è medaglia di bronzo nel ... Da ilsussidiario.net