Sollevamento pesi Abati bronzo di strappo agli Europei Junior Dal Bò firma tre record italiani

Arriva un’altra medaglia nella giornata che chiude ufficialmente l’avventura della spedizione italiana ai Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2025, in corso di svolgimento a Durazzo fino a martedì 4 novembre (domani non ci saranno azzurri in pedana). Il bilancio dell’Italia si attesta dunque a quota 16 podi complessivi con 9 ori (di cui tre titoli continentali overall), 2 argenti e 5 bronzi. L’ultimo acuto è arrivato per merito di Simone Karol Abati nella categoria -110 kg Junior con un prezioso terzo posto di specialità grazie ai 167 kg sollevati nella terza prova di strappo, superando di una lunghezza il rivale tedesco Constantin Schwarzer. 🔗 Leggi su Oasport.it

