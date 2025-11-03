Arriva un’altra medaglia nella giornata che chiude ufficialmente l’avventura della spedizione italiana ai Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2025, in corso di svolgimento a Durazzo fino a martedì 4 novembre (domani non ci saranno azzurri in pedana). Il bilancio dell’Italia si attesta dunque a quota 16 podi complessivi con 9 ori (di cui tre titoli continentali overall), 2 argenti e 5 bronzi. L’ultimo acuto è arrivato per merito di Simone Karol Abati nella categoria -110 kg Junior con un prezioso terzo posto di specialità grazie ai 167 kg sollevati nella terza prova di strappo, superando di una lunghezza il rivale tedesco Constantin Schwarzer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sollevamento pesi, Abati bronzo di strappo agli Europei Junior. Dal Bò firma tre record italiani