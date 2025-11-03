Solennità del 2 Novembre Grande partecipazione

Momenti di autentica partecipazione per le celebrazioni del 2 novembre, la cui solennità non è un'occasione di ricordo e riflessione. Ieri mattina il Prefetto e le autorità civili, assieme al presidente della Sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in guerra (in rappresentanza delle Associazioni combattentistiche e d'arma) e all'ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile, hanno corone d'alloro al Sacrario del Cimitero comunale, in ricordo dei caduti in guerra, nella resistenza e in servizio. Una cerimonia carica di significati nel segno di una memoria condivisa e partecipata, connessa agli eventi della seconda guerra mondiale e della liberazione dal nazifascismo.

