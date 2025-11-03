Napoli, 3 novembre 2025 – Giuseppe non sa di essere morto giovane. Un colpo di pistola, e il buio. A 16 anni. Non sa neppure perché, e non lo sa neppure chi lo ha ammazzato, visto che non voleva uccidere lui. Eppure il killer ventenne aveva fatto le cose "in sicurezza", visto che ad accompagnarlo c’erano il fratello di 18 anni e il padre. Un commando a conduzione familiare. Invece Pasquale, il 18enne ucciso a Napoli, probabilmente conosceva chi lo ha freddato perché aveva, a quanto pare, amicizie pericolose. Il che non è un buon motivo per morire alla sua età. Allora, forse è un caso che il week end ci riporti questo bilancio di sangue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Società violenta: si muore ‘per sbaglio’