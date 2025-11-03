Smart come LeBron | stoppata da paura La top 5 delle giocate nella notte

Nei Lakers manca LeBron James? Non c'è problema, ci pensa Marcus Smart a caricarsi sulle spalle la difesa. Il difensore dell'anno del 2022 stacca poco dopo la linea del tiro libero e arriva a stoppare Jaime Jaquez, con la reazione di Simone Fontecchio che dice tutto. Questa e altre giocate nella top 5 della notte Nba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

