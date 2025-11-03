Smart Clinic e la salute vascolare | focus sugli edemi periferici

  Gonfiore, pesantezza, sensazione di tensione agli arti inferiori: sono sintomi comuni che spesso vengono attribuiti semplicemente alla stanchezza o al caldo. In realtà, dietro questi disturbi può celarsi un problema più complesso, legato ad un’alterazione del ritorno venoso o linfatico. Ne abbiamo parlato con il Dott. Leonino A. Leone  chirurgo vascolare presso Smart Clinic Oriocenter, Smart Clinic Cesano Boscone e Palazzo della Salute – Wellness Clinic Milano per approfondire le cause, le manifestazioni cliniche e i corretti approcci terapeutici degli edemi periferici, con un focus particolare su quelli degli arti inferiori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

