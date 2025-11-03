Un balzo in avanti che premia anni di investimenti mirati: Monza si piazza al decimo posto tra i 110 capoluoghi di provincia italiani nella classifica Smart City, elaborata da Blum e Prokalos con il patrocinio di Anci. Il City Vision score, consultabile su https:cityvision.zonepubblicazioni, aggrega dati forniti dalle amministrazioni di quasi 7.900 Comuni, sintetizzando 30 indicatori in sei dimensioni: governance, economia, ambiente, vita, mobilità e persone. Bologna svetta al primo posto, ma il capoluogo brianzolo avanza di sei gradini rispetto al sedicesimo posto dello scorso anno. Il fiore all’occhiello è lo smart living (vita intelligente), dove Monza conquista il terzo posto tra le città con oltre 100mila abitanti, dietro solo a Brescia e Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Smart city, Monza nella top ten. Innovazione e servizi i punti forti