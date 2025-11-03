slow horses continua a dettare legge anche senza clamori

Ormai da qualche anno c’è una serie dal potenziale immenso che sta riuscendo a mantenere una qualità artistica e produttiva di altissimo livello: Slow Horses è tosta e serrata persino durante la sua realizzazione, con la squadra di Will Smith (non l’attore, ma lo showrunner) abituata a tenere alto il ritmo per far uscire nuovi episodi ogni anno. Arrivati alla quinta stagione, vedere ripagati gli sforzi della serie (almeno in parte) è già un’ottima notizia: lo show ha vinto un Emmy per la sua scrittura impeccabile, ottenendo ottimi riconoscimenti anche ai BAFTA. Non che ci volessero dei premi per capirlo: Slow Horses è una delle produzioni di punta di Apple TV+ e una delle migliori serie in circolazione – anche se la piattaforma resta di nicchia, almeno in Italia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

