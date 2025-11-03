Slittano le copie forensi dei dispositivi di Venditti e Sempio

Gli investigatori cercano le prove di un'avvenuta corruzione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Slittano le copie forensi dei dispositivi di Venditti e Sempio

Approfondisci con queste news

LE MODALITÀ PER L'ACQUISTO DELL'EDIZIONI VARIANT DI I FRATELLI GIAPPONESI 1. Le 400 copie della variant di I Fratelli Giapponesi (prezzo 24 euro) saranno suddivise in lotti giornalieri da 80 copie. Ogni giorno verranno distribuiti 80 tagliandi, che d - facebook.com Vai su Facebook

Slitta copia forense telefoni Venditti e padre Sempio - Slittano le operazioni relative alla copia forense del contenuto dei cellulari e di altri dispositivi informatici dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e di Giuseppe Sempio, indagati a Brescia p ... Scrive msn.com

Delitto di Garlasco: telefonata sospetta tra il legale di Sempio e il maresciallo Spoto, slitta la copia forense - Delitto di Garlasco, Sempio e i presunti contatti opachi con la polizia giudiziaria: intercettazioni, notifiche sospette e ritardi negli accertamenti tecnici. Lo riporta notizie.it

Caso Garlasco: slittano gli accertamenti sui telefoni di Mario Venditti e Giuseppe Sempio previsti a Pinerolo - PINEROLO – Si sarebbero dovuti svolgere oggi, nello studio DIFOB di Pinerolo, le attività di estrazione e copia forense – da parte dell’esperto di informatica forense Matteo Ghigo – del contenuto dei ... Si legge su quotidianopiemontese.it