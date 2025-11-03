Primo in tutte le competizioni e in grande ascesa l’Arsenal di Arteta vuole continuare a stupire andando a caccia dei 3 punti sul campo dello Slavia Praga. La squadra di Trpisovsky è in vetta in campionato a pari punti con i cugini dello Sparta Praga, mentre non ha ancora trovato il successo in Champions League. I biancorossi hanno comunque impattato in 2 gare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Slavia Praga-Arsenal (Champions League, 04-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Gunners in scioltezza a Praga