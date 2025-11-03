Sky manda a casa gli stagisti che hanno esultato per il gol dell’Inter in diretta hanno danneggiato la testata

Un momento di esultanza spontanea è costato carissimo a due stagisti di Sky Sport 24. I giovani sono stati allontanati dalla redazione dopo che un video li ha ripresi mentre saltavano e si abbracciavano dietro le quinte dello studio, in piena diretta televisiva, per celebrare l’autogol decisivo che ha regalato la vittoria all’Inter contro il Verona nella gara di serie A. @massimozampini75 Segna l’Inter e su Sky.@juventibus #VeronaInter #Juventus #Sky? suono originale – Massimo Zampini L’episodio si è verificato al minuto 93 della partita Verona-Inter, quando Martin Frese ha segnato nella propria porta consegnando di fatto i tre punti ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sky manda a casa gli stagisti che hanno esultato per il gol dell’Inter in diretta, hanno danneggiato la testata

