Sito sessista la Procura di Roma apre un’indagine sulla diffusione di immagini AI

Roma, 3 novembre 2025. La Procura di Roma ha avviato un'indagine in seguito alla diffusione di immagini generate con intelligenza artificiale che ritrarrebbero donne dello spettacolo, e non solo, in pose di nudo, pubblicate su un noto sito per adulti. Nuovo reato: diffusione illecita di contenuti generati con l'IA. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, è scattata dopo la presentazione di alcune denunce, tra cui quella della giornalista Francesca Barra.

