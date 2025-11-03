Sito sessista la Procura di Roma apre un’indagine sulla diffusione di immagini AI
ABBONATI A DAYITALIANEWS Avviato un fascicolo dopo diverse denunce, tra cui quella della giornalista Francesca Barra. Roma, 3 novembre 2025. La Procura di Roma ha avviato un’indagine in seguito alla diffusione di immagini generate con intelligenza artificiale che ritrarrebbero donne dello spettacolo, e non solo, in pose di nudo, pubblicate su un noto sito per adulti. Nuovo reato: diffusione illecita di contenuti generati con l’IA. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, è scattata dopo la presentazione di alcune denunce, tra cui quella della giornalista Francesca Barra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
