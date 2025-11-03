Siti sessisti la procura ha aperto un’altra inchiesta

I pm di piazzale Clodio hanno deciso di aprire una nuova inchiesta sui siti sessisti. A distanza di diverse settimane dai fascicoli aperti sul gruppo  Mia moglie  e il forum  Phica, nel mirino della procura è finito il portale Cfake. Si tratterebbe del sito collegato a SocialMediaGirls di cui ha parlato a fine ottobre la giornalista Francesca Barra, che sui social ha denunciato di aver trovato foto di lei nuda, modificate con l’intelligenza artificiale. E come lei anche altri personaggi famosi, comprese attrici del passato come Sophia Loren o la defunta Anna Kanakis e sportive del calibro di Tania Cagnotto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

