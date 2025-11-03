Garlasco, 3 novembre 2025 – Udienza nelle aule del Tribunale del Riesame di Brescia per la discussione del ricorso presentato dall’avvocato dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Al centro della discussione c’è la richiesta di annullamento del decreto di sequestro dei dispositivi elettronici nella disponibilità del magistrato in pensione, pc e cellulari. I “sigilli” ai device sono scattati nell’ambito dell’inchiesta Clean 3 (ma l’apparecchiatura è la medesima al centro dell'inchiesta per corruzione, il filone in cui si sospetta un pagamento di una cifra fra i 20mila e i 30mila euro da parte di Giuseppe Sempio, papà di Andrea Sempio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sistema Pavia, udienza al Riesame su pc e cellulari sequestrati. Il titolare della Esitel rinuncia al ricorso