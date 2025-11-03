Sisma in Afghanistan almeno 20 vittime

7.00 E' di almeno 20 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che si è verificato ieri sera in Afghanistan. I feriti sono almeno 320. Lo ha dichiarato il ministero della Salute. L'epicentro della scossa è stato localizzato a 20 km di distanza da Khulm. Solo un mese fa, un altro terremoto di magnitudo 6.0 ha causato circa 2.200 morti, tra cui circa 750 bambini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

