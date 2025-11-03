Sinner vince a Parigi e torna primo ma ora serve un' impresa
Due settimane fa, tornare numero uno del mondo sembrava un sogno fuori portata. Era stato lo stesso Jannik Sinner a dirlo: «È praticamente impossibile che accada entro fine anno». Eppure, come il calabrone che non poteva volare, ma lo faceva ugualmente, anche Sinner ha confutato il suo teorema, tornando dove merita: al suo posto, al numero 1. Ha vinto Vienna, ha vinto Parigi, e con il ko di Alcaraz all’esordio contro Norrie, tutto si è allineato affinché quella notte di New York, restasse lì a segnare il nuovo punto di partenza. Era un soldato in missione: compiuta. È con un lungolinea di rovescio, il colpo della casa, che Sinner ha messo il punto esclamativo sulla partita, battendo Felix Auger-Aliassime 6-4 7-6 in 1h52m e conquistando per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Parigi-La Defense. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
