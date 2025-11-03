Sinner trionfa al Rolex Paris Masters | ottimi ascolti per Sky e Tv8

Golssip.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista è tornato al primo posto del ranking mondiale dopo aver battuto Félix Auger-Aliassime a Parigi. 🔗 Leggi su Golssip.it

sinner trionfa al rolex paris masters ottimi ascolti per sky e tv8

© Golssip.it - Sinner trionfa al Rolex Paris Masters: ottimi ascolti per Sky e Tv8

Approfondisci con queste news

sinner trionfa rolex parisSinner trionfa a Parigi e torna n.1 del tennis - 6) nella finale del Rolex Paris Masters e riconquista il numero uno del ranking ATP. Scrive globalist.it

sinner trionfa rolex parisSinner trionfa al Masters 1000 di Parigi e si riprende il trono ATP - Sinner trionfa al Masters 1000 di Parigi, battendo Félix Auger- Come scrive ilmetropolitano.it

Jannik Sinner vince il Paris Masters e torna numero 1 del ranking, battuto Felix Auger-Aliassime in finale · Tennis ATP - Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero uno del ranking ATP superando Carlos Alcaraz. Lo riporta olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Trionfa Rolex Paris