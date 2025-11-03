Sinner torna numero uno al mondo | trionfo a Parigi e ascolti da record per Sky e NOW

Digital-news.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi ascolti per il ritorno di Jannik Sinner al primo posto del tennis mondiale: la finale del Rolex Paris Masters con Félix Auger-Aliassime – in onda ieri dalle 15 su Sky Sport Uno con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci – ha raccolto 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 2 milioni 166 mila spettatori unici** e il 9,8% di share tv*.  La differita in. 🔗 Leggi su Digital-news.it

