Sinner torna numero uno al mondo | trionfo a Parigi e ascolti da record per Sky e NOW

Grandi ascolti per il ritorno di Jannik Sinner al primo posto del tennis mondiale: la finale del Rolex Paris Masters con Félix Auger-Aliassime – in onda ieri dalle 15 su Sky Sport Uno con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci – ha raccolto 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 2 milioni 166 mila spettatori unici** e il 9,8% di share tv*. La differita in. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sinner torna numero uno al mondo: trionfo a Parigi e ascolti da record per Sky e NOW

Approfondisci con queste news

Rai Radio2. . L’entusiasmo della famiglia Sinner per Jannik che torna a essere il numero uno!! Segui “La Pennicanza” con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30, su #Radio2 e in TV sul canale 202 - facebook.com Vai su Facebook

? #Sinner torna a casa dopo il ritiro a Shanghai: come sta e quando torna in campo - X Vai su X

Sinner torna numero uno al mondo grazie alla vittoria su Aliassime: Parigi nel destino - Al Roland Garros, il 10 giugno dell’anno scorso, Jannik Sinner era diventato numero 1 del mondo, col primo successo nell’ultimo ... Riporta ilmessaggero.it

ATP Finals, Sinner torna a Torino da numero uno: nel mirino titolo e conferma al vertice - ATP | Il numero uno del mondo è arrivato nel capoluogo piemontese per difendere il titolo e chiudere da protagonista una stagione straordinaria ... Secondo ubitennis.com

Quando torna a giocare Jannik Sinner dopo la vittoria a Parigi? Il nuovo numero 1 al mondo è a Torino per le Nitto Atp Finals - A Torino le Atp Finals cominciano tra pochi giorni e il tennis italiano fa il tifo per il nuovo numero 1, Jannik Sinner ... Lo riporta startupitalia.eu