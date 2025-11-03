Sinner torna numero uno al mondo | trionfo a Parigi e ascolti da record per Sky e NOW

Digital-news.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi ascolti per il ritorno di Jannik Sinner al primo posto del tennis mondiale: la finale del Rolex Paris Masters con Félix Auger-Aliassime – in onda ieri dalle 15 su Sky Sport Uno con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci – ha raccolto 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 2 milioni 166 mila spettatori unici** e il 9,8% di share tv*.  La differita in. 🔗 Leggi su Digital-news.it

sinner torna numero uno al mondo trionfo a parigi e ascolti da record per sky e now

© Digital-news.it - Sinner torna numero uno al mondo: trionfo a Parigi e ascolti da record per Sky e NOW

Approfondisci con queste news

sinner torna numero mondoSinner torna numero uno al mondo grazie alla vittoria su Aliassime: Parigi nel destino - Al Roland Garros, il 10 giugno dell’anno scorso, Jannik Sinner era diventato numero 1 del mondo, col primo successo nell’ultimo ... Riporta ilmessaggero.it

sinner torna numero mondoATP Finals, Sinner torna a Torino da numero uno: nel mirino titolo e conferma al vertice - ATP | Il numero uno del mondo è arrivato nel capoluogo piemontese per difendere il titolo e chiudere da protagonista una stagione straordinaria ... Secondo ubitennis.com

sinner torna numero mondoQuando torna a giocare Jannik Sinner dopo la vittoria a Parigi? Il nuovo numero 1 al mondo è a Torino per le Nitto Atp Finals - A Torino le Atp Finals cominciano tra pochi giorni e il tennis italiano fa il tifo per il nuovo numero 1, Jannik Sinner ... Lo riporta startupitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Sinner Torna Numero Mondo