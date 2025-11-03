Sinner torna numero 1 ma solo per 7 giorni | ecco perché e cosa può succedere a Torino

Jannik Sinner è tornato sul trono del tennis mondiale, conquistando a Parigi-Bercy il suo quinto Master 1000 senza perdere un solo set. Una settimana perfetta, di quelle che lasciano il segno, con la solita combinazione di potenza, lucidità e classe che ormai definisce il suo gioco. A 24 anni, il campione altoatesino continua a crescere e a stupire, dimostrando una maturità straordinaria dentro e fuori dal campo. Ma la sua nuova leadership mondiale avrà vita breve: durerà soltanto sette giorni. Ecco perché, e cosa potrebbe cambiare con le ATP Finals di Torino. Una vetta effimera ma significativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

