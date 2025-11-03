Sinner torna numero 1 ma solo per 7 giorni | ecco perché e cosa può succedere a Torino
Jannik Sinner è tornato sul trono del tennis mondiale, conquistando a Parigi-Bercy il suo quinto Master 1000 senza perdere un solo set. Una settimana perfetta, di quelle che lasciano il segno, con la solita combinazione di potenza, lucidità e classe che ormai definisce il suo gioco. A 24 anni, il campione altoatesino continua a crescere e a stupire, dimostrando una maturità straordinaria dentro e fuori dal campo. Ma la sua nuova leadership mondiale avrà vita breve: durerà soltanto sette giorni. Ecco perché, e cosa potrebbe cambiare con le ATP Finals di Torino. Una vetta effimera ma significativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Radio1 Rai. . #Tennis Jannik #Sinner vince il #RolexParisMasters e torna ad essere di nuovo N.1 del ranking mondiale, rinnovando il testa a testa con #Alcaraz. L'azzurro, a Parigi, ha battuto il canadese #AugerAliassime. "È solo l'inizio", dice Paolo Bertolucci - facebook.com Vai su Facebook
? Appunti di viaggio +++N.1 a Parigi, ancora una volta. Non abbiamo ancora finito le parole perché ogni volta Sinner ci emoziona sempre di più. Tornare n.1 al mondo senza giocare tre mesi da innocente è la più grande giustizia che si è concesso. Solo gra - X Vai su X
Sinner torna numero uno al mondo grazie alla vittoria su Aliassime: Parigi nel destino - Al Roland Garros, il 10 giugno dell’anno scorso, Jannik Sinner era diventato numero 1 del mondo, col primo successo nell’ultimo ... Come scrive ilmessaggero.it
Sinner vince il Masters di Parigi e torna il numero 1 al mondo: «È una cosa enorme» - Aliassime al termine della finale del singolare maschile della settima giornata del torneo di tennis ATP Masters 1000 di Parigi ... Si legge su ilsole24ore.com
Sinner torna in vetta al ranking Atp, 66esima settimana da numero uno del mondo - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner inizia la sua 66esima settimana complessiva da numero 1 del mondo, dopo le 65 consecutive trascorse in vetta al ranking Atp dal 10 giugno 2024 ... Da msn.com