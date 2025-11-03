Sinner torna numero 1 Atp 66esima settimana da leader

Sono otto i tennisti italiani presenti tra i primi 100 del ranking mondiale. ROMA - Jannik Sinner inizia la sua 66esima settimana complessiva da numero 1 del mondo, dopo le 65 consecutive trascorse in vetta al ranking Atp dal 10 giugno 2024 al 7 settembre 2025. L'azzurro ha superato Carlos Alcaraz d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

