Sinner perché sarà numero 1 al mondo solo per una settimana
Lunedì 3 novembre, Jannik Sinner inizia la sua 66esima settimana da numero 1 del mondo Atp: un ritorno sul trono del tennis 54 giorni dopo l’abdicazione in favore di Carlos Alcaraz dopo la finale degli Us Open persa proprio contro lo spagnolo. Il divario tra i due è minimo: 11.500 punti l’azzurro, 11.250 l’iberico. Una gioia tuttavia destinata a durare appena una settimana. All’inizio dell’edizione 2025 delle Finals di Torino, infatti, il campione di San Candido sarà testa di serie numero due. LEGGI ANCHE: Sinner-Alcaraz, ufficiale la data dell’esibizione in Corea del Sud Perché Sinner inizierà le Finals da numero 2 del mondo?. 🔗 Leggi su Lettera43.it
