Sinner numero uno al mondo per soli 7 giorni A Torino sarà di nuovo testa a testa con Alcaraz

AGI - Jannik Sinner inizia la sua 66esima settimana complessiva da numero 1 del mondo, dopo le 65 consecutive trascorse in vetta al ranking ATP dal 10 giugno 2024 al 7 settembre 2025. L'azzurro ha superato Carlos Alcaraz dopo il titolo vinto al Masters 1000 di Parigi. Lo spagnolo però tornerà numero 1 alla vigilia delle Nitto ATP Finals di Torino, quando verrà pubblicata la prossima classifica in cui i giocatori non potranno più conteggiare i punti vinti nel "Masters" dell'anno scorso. A Torino, lo spagnolo è avvantaggiato dai risultati negativi dello scorso anno quando conquistò appena 200 punti per aver vinto un match nel girone. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner numero uno al mondo per soli 7 giorni. A Torino sarà di nuovo testa a testa con Alcaraz

Leggi anche questi approfondimenti

3 Novembre: Sinner numero 1, persone accoltellate in treno, ucciso a 16 anni "per errore" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

"Grande Jannik, davvero!" Le parole di Fabio Fazio per la vittoria del Paris Masters di Jannik Sinner, tornato numero 1 al mondo #CTCF - X Vai su X

Sinner torna n. 1 del mondo, ma solo per una settimana (e alle Atp Finals non sarà prima testa di serie): ecco perché - Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner ha di nuovo scalzato Carlos Alcaraz dalla posizione n. Scrive corriere.it

Sinner torna numero 1 solo per una settimana: Alcaraz lo supera prima delle Atp Finals, ecco perché - Una vittoria da fenomeno, una di quella che certificano la supremazia totale rispetto al resto del circuito. Riporta msn.com

Sinner di nuovo numero 1 al mondo ma il primato potrebbe durare solo una settimana. Ecco perché - Il controsorpasso inatteso (almeno alla vigilia) su Carlos Alcaraz arriva per Jannik Sinner dalla vittoria al Masters 1000 di Parigi, l'ultimo della stagione. Riporta sport.tiscali.it