Dopo gli Us Open sembrava tutto finito per Sinner, invece il talento azzurro ha rialzato la testa. A Parigi l’altoateisno ha dato una mazzata a Djokovic. A Parigi non c’è stata partita. Dopo aver travolto Alexander Zverev con un netto 6-0 6-1, Jannik Sinner ha completato il capolavoro battendo anche Felix Auger-Aliassime e conquistando così il suo primo Masters 1000 di Parigi, il primo in assoluto per un tennista italiano nella storia del torneo. Una settimana perfetta, chiusa con una prestazione monumentale che conferma come il 2025 resti l’anno d’oro della “Volpe Rossa”. Sul cemento indoor, ormai, l’altoatesino è semplicemente ingiocabile: precisione chirurgica al servizio, timing perfetto nei colpi da fondo e quella freddezza che solo i veri campioni sanno mantenere nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sinner, ma che fai? Per Djokovc è la fine