Sinner ma che fai? Per Djokovc è la fine
Dopo gli Us Open sembrava tutto finito per Sinner, invece il talento azzurro ha rialzato la testa. A Parigi l’altoateisno ha dato una mazzata a Djokovic. A Parigi non c’è stata partita. Dopo aver travolto Alexander Zverev con un netto 6-0 6-1, Jannik Sinner ha completato il capolavoro battendo anche Felix Auger-Aliassime e conquistando così il suo primo Masters 1000 di Parigi, il primo in assoluto per un tennista italiano nella storia del torneo. Una settimana perfetta, chiusa con una prestazione monumentale che conferma come il 2025 resti l’anno d’oro della “Volpe Rossa”. Sul cemento indoor, ormai, l’altoatesino è semplicemente ingiocabile: precisione chirurgica al servizio, timing perfetto nei colpi da fondo e quella freddezza che solo i veri campioni sanno mantenere nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Jannik Sinner ha appena battuto 6-0 6-1 uno Zverev sofferente e irriconoscibile e raggiunto l’ennesima finale di una stagione memorabile. Al di là del match di oggi, con uno Zverev pallida controfigura di quello ammirato una settimana fa a Vienna, Sinner c’è - facebook.com Vai su Facebook
Vittorie in carriera di alcuni dei migliori tennisti dopo 400 partite ufficiali disputate 335 Connors 🇺🇲 330 McEnroe 🇺🇲 326 Nadal 🇪🇦 323 Lendl 🇨🇿 322 Becker 🇩🇪 314 #Sinner 🇮🇹 313 Wilander 🇸🇪 306 Borg 🇸🇪 305 Edberg 🇸🇪 301 Djokovic 🇷🇸 299 Sampras - X Vai su X
Six Kings Slam 2025, Sinner-Djokovic: quando, a che ora e dove vederla - Dodicesimo scontro diretto fra l’altoatesino e il serbo, che si giocheranno un posto in finale nel torneo di esibizione saudita. Segnala lettera43.it
Djokovic: "Ora devo curarmi". Quelle parole a Riad che dicono tutto: Atp Finals sempre più a rischio - Questo è il riassunto dell'esperienza di Novak Djokovic al Six Kings Slam, dove si sono guadagnate cifre incredibili. Secondo corrieredellosport.it
Sinner, Djokovic si rivolge allo staff di Jannik dopo un punto: lo sfogo del serbo, ecco cosa ha detto - Jannik Sinner ha travolto Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, assicurandosi l'ultimo atto a Riad contro Carlos Alcaraz. corriereadriatico.it scrive