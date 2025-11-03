Sinner incassi record grazie alla vittoria di Parigi | quanto ha vinto nel 2025 il numero uno al mondo

Dopo una breve assenza dal primo gradino del podio, Jannik Sinner si riprende momentaneamente il numero uno del ranking, e al contempo scala anche la classifica dei tennisti che hanno incassato più denaro dai montepremi, entrando a far parte di un club molto ristretto. Con il trionfo al Rolex Paris Masters su Félix Auger-Aliassime, il primo in carriera nell'Atp 1000 parigino, il tennista italiano ha centrato la 26esima vittoria consecutiva sul cemento indoor tra circuito maggiore e Coppa Davis, numeri che lo proiettano per ora al quinto posto di una classifica che vede primeggiare John McEnroe, capace di raggiungere quota 47 tra il 1978 ed il 1987. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner, incassi record grazie alla vittoria di Parigi: quanto ha vinto nel 2025 il numero uno al mondo

