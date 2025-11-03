Sinner II il mondo è tuo

Il numero 1 non può attendere se gioca Jannik. L’ultima volata prima delle Atp Finals Sinner la tira a Parigi, un po’ nascondendosi un po’ smaltendo le fatiche di una stagione difficile, giocando senza aspettative ("qui non ho mai vinto più di una partita") fino alla finale strappata ad Auger-Aliassime 6-4, 7-6. Una gioia a termine? Poco importa dei punti in scadenza – la prossima settimana verranno scalati quelli conquistati a Torino nel 2024 –, Jannik può finalmente sorridere, perché trovarsi lassù, sul trono del tennis (e saranno 66 settimane) è una sensazione bellissima "qualcosa di enorme – spiega l’azzurro –, dopo quello che è successo quest’anno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner II, il mondo è tuo

