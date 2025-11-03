Sinner II il mondo è tuo

Sport.quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero 1 non può attendere se gioca Jannik. L’ultima volata prima delle Atp Finals Sinner la tira a Parigi, un po’ nascondendosi un po’ smaltendo le fatiche di una stagione difficile, giocando senza aspettative ("qui non ho mai vinto più di una partita") fino alla finale strappata ad Auger-Aliassime 6-4, 7-6. Una gioia a termine? Poco importa dei punti in scadenza – la prossima settimana verranno scalati quelli conquistati a Torino nel 2024 –, Jannik può finalmente sorridere, perché trovarsi lassù, sul trono del tennis (e saranno 66 settimane) è una sensazione bellissima "qualcosa di enorme – spiega l’azzurro –, dopo quello che è successo quest’anno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sinner ii il mondo 232 tuo

© Sport.quotidiano.net - Sinner II, il mondo è tuo

News recenti che potrebbero piacerti

Sinner vince il Masters di Parigi e torna il numero 1 al mondo: «È una cosa enorme» - Aliassime al termine della finale del singolare maschile della settima giornata del torneo di tennis ATP Masters 1000 di Parigi ... Lo riporta ilsole24ore.com

sinner ii mondo 232Sinner torna n. 1 del mondo, ma solo per una settimana (e alle Atp Finals non sarà prima testa di serie): ecco perché - Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner ha di nuovo scalzato Carlos Alcaraz dalla posizione n. Lo riporta corriere.it

Sinner di nuovo re, trionfa a Parigi E torna il numero uno al mondo - Jannik Sinner torna il numero uno al mondo del tennis nonostante sia stato costretto a tre mesi di stop nel 2025. Segnala panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Ii Mondo 232