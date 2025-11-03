Sinner e il trono di re del tennis Ecco come può restare numero 1

Sempre loro. Jannik Sinner e Carlos Alcara z. Ormai il tennis mondiale vive sul duopolio italo-spagnolo e gli altri tennisti fanno fatica soltanto ad avvicinarsi. Pensate al povero Zverev che è stato maltrattato da Sinner in semifinale a Parigi, Jannik ha lasciato solo un gioco al tedesco. Il 2025, anno in cui Sinner è stato costretto a stare fermo per tre mesi a causa della squalifica, ha visto il dominio assoluto di Alcaraz e Sinner, in finale in cinque dei sette tornei a cui hanno partecipato assieme. In perfetta parità anche i numeri degli otto slam. Ne hanno vinto quattro a testa, due per ciascuno in questa stagione: Sinner ha trionfato in Australia e a Wimbledon, Alcaraz ha vinto a Parigi e New York. 🔗 Leggi su Panorama.it

