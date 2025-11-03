Sinner e il ‘no’ alla Coppa Davis Abodi | Il primo dispiaciuto è lui

Lapresse.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner e il ‘no’ alla Coppa Davis che fa ancora discutere. “Il primo dispiaciuto per il no è lui, che però conosce la sua macchina del fisico. Faremo il tifo per i suoi compagni di squadra”. Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della cerimonia dei Collari d’Oro del Coni in merito alla decisione di Jannik Sinner, reduce dalla vittoria a Parigi e fresco nuovo numero 1 del mondo, di non partecipare alle finali di Coppa Davis. Il ministro: “Saremo sempre al suo fianco, sua avventura durerà dieci anni”. “Di fronte a Jannik è sempre difficile aggiungere cose positive. Questa avventura andrà avanti per i prossimi dieci anni e anche il suo avversario non gli lascerà gloria così facilmente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

