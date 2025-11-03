Sinner e il ‘no’ alla Coppa Davis Abodi | Il primo dispiaciuto è lui
Sinner e il ‘no’ alla Coppa Davis che fa ancora discutere. “Il primo dispiaciuto per il no è lui, che però conosce la sua macchina del fisico. Faremo il tifo per i suoi compagni di squadra”. Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della cerimonia dei Collari d’Oro del Coni in merito alla decisione di Jannik Sinner, reduce dalla vittoria a Parigi e fresco nuovo numero 1 del mondo, di non partecipare alle finali di Coppa Davis. Il ministro: “Saremo sempre al suo fianco, sua avventura durerà dieci anni”. “Di fronte a Jannik è sempre difficile aggiungere cose positive. Questa avventura andrà avanti per i prossimi dieci anni e anche il suo avversario non gli lascerà gloria così facilmente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È davvero colpevole un campione se sceglie di rinunciare alla Coppa Davis? Paolo Bertolucci, voce autorevole del tennis italiano, analizza il caso Sinner e riflette sull’evoluzione di uno sport sempre più fisico e muscolare. Scopri l’intervista completa su Radi Vai su Facebook
Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha rivelato un retroscena sul no di Jannik Sinner alla Coppa Davis #Tennis #Sinner #DavisCup - X Vai su X
Perché Sinner non va in Coppa Davis - L'ha già vinta due volte, ed è un torneo che conta sempre meno, eppure chi lo critica parla molto di patriottismo ... Come scrive ilpost.it
Tennis, Italia senza Sinner per le Finals di Coppa Davis. Il tennista: "Scelta difficile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tennis, Italia senza Sinner per le Finals di Coppa Davis. Segnala tg24.sky.it
Sinner, perche rinuncia alla Coppa Davis? Gestione delle energie, troppi tornei, preparazione. Cosa c'è dietro il suo "no" - Jannik Sinner ha deciso di rinunciare alla Coppa Davis 2025 con l'Italia, competizione che ha vinto per ben due anni consecutivi. Come scrive msn.com