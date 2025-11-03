Sinner e Alcaraz insieme per il via alla nuova stagione | a inizio 2026 il match milionario in Corea

3 nov 2025

(Adnkronos) – I numeri uno del tennis mondiale insieme per il via ufficiale alla nuova stagione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz apriranno il 2025 con un match d'esibizione in Corea del Sud, a Seul. Lo scorso 22 ottobre i due avevano già chiarito che all'inizio del nuovo anno sarebbero volati in Asia per "Hyundai Card . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

