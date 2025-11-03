Sinner cuore d’oro | un bambino lo aspetta per 7 giorni lui lo riconosce e gli fa un regalo | Video

Un bambino aspetta Jannik Sinner per sette giorni, lui lo riconosce e decide di fargli un regalo. È quanto accaduto qualche ora dopo la vittoria dell’altoatesino nel Masters 1000 di Parigi che gli ha permesso di tornare numero uno al mondo. Dopo festeggiamenti, conferenze stampa e doccia post partita, Sinner è uscito dal retro della nuovissima La Défense Arena per tornare a casa e ad aspettarlo c’era – come ogni giorno – Valentin, un bambino appassionato di tennis e tifoso di Sinner. Sin dal secondo turno infatti il giovanissimo ragazzo ha aspettato il suo idolo per una foto o un autografo. “Jannik, fatti fare delle rapide congratulazioni”, ha chiesto il bambino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

