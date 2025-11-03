Sinner ascolti da record per il trionfo di Parigi | oltre 1,2 milioni di spettatori su Sky
La finale del Masters 1000 di Parigi fa volare gli ascolti: 1,2 milioni su Sky, quasi un milione su TV8. Boom anche sul web e sui social. Il ritorno di Jannik Sinner al numero uno del tennis mondiale conquista anche gli ascolti televisivi. La finale del Rolex Paris Masters contro Félix Auger-Aliassime, trasmessa ieri dalle 15 su Sky Sport Uno, ha registrato 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 2 milioni 166 mila spettatori unici e il 9,8% di share tv. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
