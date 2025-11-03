Sinner-Alcaraz ufficiale l' esibizione milionaria a Incheon prima degli Australian Open

Confermato per il 10 gennaio il Super Match che in Corea vedrà di fronte i due cannibali del tennis contemporaneo. Otto giorni dopo il via al primo Slam 2026 nel quale Jannik arriva da bi-campione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

