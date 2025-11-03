Sinner ad Auger-Aliassime | Spero che giocherai a Torino Ma poi | Speriamo che ce la faccia Musetti

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A una settimana dall'inizio delle Finals ATP di Torino, restano in corsa per l'ultimo posto utile Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, che non ha altra chance che vincere il torneo di Atene. Jannik Sinner spera che ci vadano entrambi, ma è impossibile, a meno che non rinunci Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Sinner batte Aliassime (6-4 7-6) e vince il Masters 1000 di Parigi: Jannik torna numero uno del mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- Riporta leggo.it

Atp Parigi, Sinner vince la finale contro Auger-Aliassime e torna numero 1 del mondo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner vince la finale contro Auger- Da tg24.sky.it

“È una cosa enorme": Sinner esulta dopo il trionfo a Parigi. E poi Auger Aliassime lo incorona così! - Il ritrovato numero 1 al mondo commenta il trionfo all'ultimo 1000 stagionale che costringe Alcaraz a consegnare le chiavi della vetta Atp ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Auger Aliassime Spero