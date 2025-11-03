Sinner ad Auger-Aliassime | Spero che giocherai a Torino Ma poi | Speriamo che ce la faccia Musetti
A una settimana dall'inizio delle Finals ATP di Torino, restano in corsa per l'ultimo posto utile Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, che non ha altra chance che vincere il torneo di Atene. Jannik Sinner spera che ci vadano entrambi, ma è impossibile, a meno che non rinunci Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Auger-Aliassime ha sognato in grande a Parigi e ha perso contro Sinner a testa altissima. Nel post gara si è lasciato andare a un aneddoto che ha strappato più di un sorriso - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner torna numero uno al mondo: trionfo a Parigi in due set contro Auger-Aliassime - X Vai su X
Sinner batte Aliassime (6-4 7-6) e vince il Masters 1000 di Parigi: Jannik torna numero uno del mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- Riporta leggo.it
Atp Parigi, Sinner vince la finale contro Auger-Aliassime e torna numero 1 del mondo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner vince la finale contro Auger- Da tg24.sky.it
“È una cosa enorme": Sinner esulta dopo il trionfo a Parigi. E poi Auger Aliassime lo incorona così! - Il ritrovato numero 1 al mondo commenta il trionfo all'ultimo 1000 stagionale che costringe Alcaraz a consegnare le chiavi della vetta Atp ... Lo riporta tuttosport.com