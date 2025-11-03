Sinner ad Auger-Aliassime | Spero che giocherai a Torino Ma poi | Speriamo che ce la faccia Musetti

A una settimana dall'inizio delle Finals ATP di Torino, restano in corsa per l'ultimo posto utile Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, che non ha altra chance che vincere il torneo di Atene. Jannik Sinner spera che ci vadano entrambi, ma è impossibile, a meno che non rinunci Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it