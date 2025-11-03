Sindaca Tebasti e Giunta questa mattina all' ex Bugatti | Grazie alle istituzioni coinvolte per impegno e professionalità

Questa mattina la Sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti e la Giunta comunale si sono recati presso lo stabilimento dell’ex Bugatti, sede del rave party organizzato nel week end scorso, per monitorare la situazione a poche ore dalla fine dell’evento non autorizzato: “L’intervento sinergico di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Le Forze dell’Ordine stanno identificando le persone e i mezzi presenti per accertare le responsabilità. La Sindaca Daniela Tebasti sul posto, “continueremo a svolgere il nostro compito di supporto alle autorità preposte” - facebook.com Vai su Facebook

