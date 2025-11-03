Simonelli sul Var | La difficoltà di prendere una decisione dal video è superiore rispetto a quella di prenderla sul campo

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa dopo l’assemblea tenutasi a Lissone. «L’assemblea in questo contesto ha dato modo a tutti i club di vedere come funziona il Var e anche quali sono le immagini che sono a disposizione. Mi auguro serva a stemperare perché c’è la consapevolezza da parte di tutti che le cose vengono fatte con la massima professionalità.  Poi capiamo tutti che la difficoltà di prendere una decisione davanti al video è sicuramente, anche se sembra paradossale, una difficoltà superiore rispetto a quella di prenderla sul campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

