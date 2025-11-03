Simonelli non è soddisfatto | Errori arbitrali? Ogni tanto può capitare ma non di fronte alle immagini

Inter News 24 Simonelli, presidente della Lega Serie A, analizza il sistema VAR dopo le numerose polemiche arbitrali delle ultime sfide. Nel corso della conferenza stampa successiva all’ Assemblea di Lega Serie A, il presidente Ezio Maria Simonelli è intervenuto per fare chiarezza sul tema del VAR, al centro di discussione dopo alcune decisioni arbitrali contestate nelle ultime giornate di campionato. Simonelli ha spiegato che l’incontro ha permesso ai club di comprendere meglio il funzionamento del sistema, sottolineando la volontà di favorire la trasparenza e ridurre le tensioni. Ha rimarcato come tutti gli addetti ai lavori operino con la massima professionalità, evidenziando però che l’errore davanti al video, a differenza di quello in campo, risulta meno accettabile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Simonelli non è soddisfatto: «Errori arbitrali? Ogni tanto può capitare, ma non di fronte alle immagini»

